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Казахстанское кино стало лидером рейтинга по просмотрам
В 2022 году, в первую тройку самых просматриваемых фильмов на сервисе Иви вошли сразу два фильма казахстанского производства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
Самыми просматриваемыми стали кинокомедии "Суперагенты", где главную роль исполнил известный вайнер Сека (Сергазы Токтарбек) и "Джохан", с Жаханом Утаргалиевым. В десятку лидеров онлайн-проката вошла еще одна казахстанская комедия "Хотя бы в кино", занявшая по итогам года шестое место.
Просмотр "казахстанское кино" в онлайн-сервисах набирает популярность, три фильма в ТОП-10 говорит, в первую очередь, о качественном росте казахстанского контента, что позволяет успешно конкурировать с кинопродукцией из других стран.
Осенью 2022 года на платформе стали доступны для просмотра фильмы "Почти мачо" и "Рассвет великой степи", а в конце декабря каталог кинотеатра пополнился новинками "Донор" и "С новым годом, девчонки!".
Не остались без внимания со стороны казахстанских зрителей и сериалы местного производства. Рейтинг возглавил сериал "Квартиранты" с Куандыком Шакиржановым, который по итогам года смог обогнать по просмотрам турецкий телевизионный роман "Постучись в мою дверь".
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