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  • Казахстанский теннисист разгромил 14-ю ракетку мира на турнире ATP 500
пресс-службы ФТК Сегодня, 09:45
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Сегодня, 09:45
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Фото: пресс-службы ФТК

Казахстанский теннисист разгромил 14-ю ракетку мира на турнире ATP 500

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик пробился во второй раунд турнира АТР 500 в немецком Галле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Федерации тенниса Казахстана.

В матче первого круга Бублик обыграл хорвата Борну Чорича со счётом 6:3, 6:1. За час игрового времени казахстанец выполнил 15 эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти (40 процентов).

Во втором круге Бублик сыграет с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Роман Сафиуллин (Россия).

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Сегодня, 09:45
134
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