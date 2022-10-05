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  • Казахстанский союз спортсменов выдвинул Токаева кандидатом на выборы президента
Baigenews.kz Сегодня, 13:14
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Фото: Baigenews.kz

Казахстанский союз спортсменов выдвинул Токаева кандидатом на выборы президента

На "Барыс Арене" прошла встреча спортивной общественности Казахстана, организованная республиканским общественным объединением "Казахстанский союз спортсменов", передаёт BaigeNews.kz. Союз спортсменов выдвинул кандидатом на выборы президента Касым-Жомарта Токаева.

Присутствовавший на мероприятии чемпион Олимпийских игр в Лондоне 2012 года Серик Сапиев отметил, что президент поддерживает развитие массового и профессионального спорта.

"Страну ждут новые реформы, инициированные президентом Касым-Жомартом Токаевым. Он выступает за социальную справедливость и равные возможности для всех. Сегодня наши спортсмены представляют Казахстан на различных международных аренах. Благодаря сильной экономике и единству в обществе мы достигли больших успехов, в том числе на спортивном поприще", — сказал Серик Сапиев.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября 2022 года. 

 

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#выборы президента #Токаев #спортсмены
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 13:14
85
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