Казахстанский паспорт занял 66 место в индексе самых привлекательных документов в мире

Казахстанский паспорт занял 66-ю строчку в индексе консалтинговой компании Henley & Partners. С документом без визы можно посетить 78 стран, передаёт BaigeNews.kz.

Первое место в рейтинге занимают сразу шесть стран - Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания. Обладатели паспортов этих государств могут свободно перемещаться по 194 направлениям.

На второй позиции паспорта Финляндии, Швеции и Южной Кореи. Их владельцы без виз летают в 193 страны. На третьей строчке - Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды. Их гражданам доступны без визы 192 страны.



Украина расположилась на 32-м месте, Грузия на 50-м, далее следуют Россия, Турция и Катар. У Китая 62-я позиция, Беларуси - 64-я. Азербайджан занимает в рейтинге 70 место, Армения 74-е, Кыргызстан - 77, Индия и Узбекистан - 80.

Замыкает список (104 место) Афганистан. Его граждан беспрепятственно пускают в 28 стран.