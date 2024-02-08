Казахстанский нацхолдинг увеличит объемы производства сельскохозяйственных препаратов
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Национальный холдинг "QazBioPharm" планирует увеличить объемы производства препаратов ветеринарного назначения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
На совещании в правительстве также было отмечено, что Министерство здравоохранения намерено приобрести в 2024 году у национального холдинга "QazBioPharm" 50 тысяч доз вакцин QazVac, а Министерство сельского хозяйства - 25,8 миллиона доз ветпрепаратов и диагностикумов.
Глава "QazBioPharm" Ергали Абдураимов заявил о намерении заключать с госорганами долгосрочные контракты на производство и поставки данной продукции. Вопрос будет рассмотрен с заинтересованными ведомствами.
"Важно поддерживать отечественное производство, но предлагаемые препараты должны соответствовать требованиям качества. В этом вопросе национальный холдинг "QazBioPharm" несет прямую ответственность. Необходимо строго придерживаться утвержденного графика по производству и поставкам препаратов", — сказала вице-премьер Тамара Дуйсенова.
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