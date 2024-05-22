Казахстанский флаг раскрыли в небе над Турцией

В рамках командно-штабных учений EFES-2024 в Турции военнослужащий из Казахстана совершил парашютный прыжок с флагом нашей страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны РК.

Это сделал сержант 9-й роты 35-й гвардейской Десантно-штурмовой бригады сержант 2-го класса Серик Ногаев. Десантирование проведено с высоты 3200 метров в сложных метеорологических условиях с порывами ветра свыше 8 метров в секунду, отметили в Минобороны.

Участие в учениях принимают военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил РК. В сборной Казахстана – лучшие военнослужащие соединений и воинских частей Алматинского, Конаевского и Жетысуского гарнизонов.

Многонациональные учения EFES-2024 продлятся до 30 мая. В активной фазе казахстанским десантникам предстоит выполнить учебно-боевые задачи согласно плану учений.