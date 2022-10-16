Казахстанский фильм представили на кинофестивале в Корее

Фото: film.ru

На Пусанском кинофестивале в Южной Корее прошёл показ фильма "Схема" казахстанского режиссёра Фархата Шарипова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Картина была представлена в программе "Окно в азиатское кино", куда вошли 30 самых интересных лент региона.

"Схема" в этом году получила гран-при на Берлинском кинофестивале. В картине говорится об эксплуатации подростков, проблемах наркомании и алкоголизма. Для исполнителей главных ролей Виктории Романовой и Таира Свинцова это был дебют в кино.

В Казахстане картина "Схема" вышла в прокат в апреле в нескольких кинотеатрах.

"Если тема сложная и с социальной направленностью, то, конечно, это будет ограниченное число зрителей, к сожалению. Хотелось бы, чтобы наш прокат, наша дистрибуция внутри страны реорганизовалась и открыла двери для своих фильмов, прежде всего. А пока нам довольно сложно конкурировать с Голливудом, так как они заняли первые полки, и наши фильмы встают последними в очереди", - отметил режиссёр картины Фархат Шарипов.





