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film.ru Вчера, 23:20
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Фото: film.ru

Казахстанский фильм представили на кинофестивале в Корее

На Пусанском кинофестивале в Южной Корее прошёл показ фильма "Схема" казахстанского режиссёра Фархата Шарипова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Картина была представлена в программе "Окно в азиатское кино", куда вошли 30 самых интересных лент региона. 

"Схема" в этом году получила гран-при на Берлинском кинофестивале. В картине говорится об эксплуатации подростков, проблемах наркомании и алкоголизма. Для исполнителей главных ролей Виктории Романовой и Таира Свинцова это был дебют в кино.

В Казахстане картина "Схема" вышла в прокат в апреле в нескольких кинотеатрах.

"Если тема сложная и с социальной направленностью, то, конечно, это будет ограниченное число зрителей, к сожалению. Хотелось бы, чтобы наш прокат, наша дистрибуция внутри страны реорганизовалась и открыла двери для своих фильмов, прежде всего. А пока нам довольно сложно конкурировать с Голливудом, так как они заняли первые полки, и наши фильмы встают последними в очереди", - отметил режиссёр картины Фархат Шарипов.


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#кино #культура
Вчера, 23:20
201
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