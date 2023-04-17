Казахстанский боксёр вошёл в топ-5 рейтинга IBF

Фото: sports.kz

Международная боксёрская федерация (IBF) выпустила обновлённую версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Во втором среднем весе Али Ахмедов поднялся с шестого на пятое место.

Чемпионский титул в этом дивизионе принадлежит мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу, а тройку лидеров рейтинга составляют кубинец Уильям Скалл, россиянин Владимир Шишкин и Эдгар Берланга из США.

В среднем дивизионе Мейирим Нурсултанов сохранил седьмую строчку. Титул чемпиона мира IBF в этом весе вакантен, первую позицию рейтинга занимает бразилец Эскива Фалькао, за ним располагаются Майкл Зерафа из Австралии и немецкий боксёр Винченцо Гуальтьери.

Султан Заурбек остался 14-м в рейтинге второй полулёгкой категории.