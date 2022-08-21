Казахстанский боец стал чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова

Фото: Фото: Газиза Шакирова

В Нур-Султане прошел турнир лиги по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову, сообщает BaigeNews.kz. В главном бою вечера казахстанский боец Дияр Нургожай встретился с россиянином Константином Андрейцевым.

Бой прошёл всю дистанцию. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу казахстанцу. Таким образом, Дияр Нургожай стал первым истории полноправным чемпионом промоушна Eagle Fighting Championship из Казахстана.

Отметим, что лига Хабиба Нугмагомедова провела третий турнир в Казахстане. Первый прошёл в июне прошлого года в Алматы, а второй - в июле этого года в Актау.

Фото: Газиза Шакирова