Казахстанским шоколадом и яблоками угощали пассажиров в аэропортах Алматы и Астаны

Фото: скриншот с видео

В аэропортах Алматы и Астаны в честь Дня Республики прибывающих пассажиров угощали казахстанским шоколадом и яблоками, передаёт BaigeNews.kz.

Акцию организовали и провели сотрудники Пограничной службы КНБ РК.

Как сообщили в ведомстве, в Погранслужбе военнослужащие заступают на охрану госграницы в 20:00 на сутки.

"Поэтому накануне праздника 24 октября с 20:00 стражи границы первыми поздравили зарубежных гостей. В международных аэропортах Алматы и Астаны пограничники угощали прибывающих пассажиров казахстанским шоколадом, ставшим узнаваемым брендом, в праздничной открытке-коробке. В открытке, наряду со словами поздравления, размещена информация о национальном празднике, а также контакты для консультаций по вопросам пересечения границы. Такой сервис пограничного контроля гостями оценён по достоинству", - отмечается в пресс-релизе.

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Также в пунктах пропуска установлены штрихкоды, по которым пассажиры могут оценить работу контролёров. Внедряется E-gate - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для бесконтактного контроля. Это позволит пассажирам сократить время прохождения процедур проверки.