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Казахстанским экспортёрам предложили открыть представительства в Гонконге

Сегодня, 13:05
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Сегодня, 13:05
Сегодня, 13:05
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В Гонконге могут появиться представительства казахстанских компаний, экспортирующих мясо, полуфабрикаты и товары премиального сегмента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев находится в настоящий момент в Гонконге. Во время рабочего визита он встретился с секретарем коммерции и экономического развития Гонконга Алджерноном Яу. Один из главных вопросов встречи – экспорт казахстанской агропромышленной продукции.

Министр предложил наращивать поставки казахстанской продукции (мясо, полуфабрикаты, продукты премиального сегмента) на рынок Гонконга. Алджернон Яу выразил готовность поддержать открытие представительств компаний-экспортеров продовольственных товаров в Гонконге. Так крупные экспортеры получат выход на рынки не только материкового Китая, но и стран АСЕАН. 

Отмечается, что сейчас до 95% продовольственных товаров Гонконг импортирует со всего мира. Для этого в специальном административном районе города создан либеральный режим ввоза разрешенной продукции. 

Также на встрече с китайскими партнерами министр торговли озвучил необходимость ускорить работу по аккредитации казахстанских производителей мясной продукции на рынок Гонконга и форсировать подписание Программы авторизованных экономических операторов между таможенными службами наших стран.  Это позволит упростить и ускорить процедуру оформления ввоза казахстанских товаров в Гонконг.

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