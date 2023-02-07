Казахстанским аграриям выделят 413 тысяч тонн льготного дизтоплива

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Для исключения дефицита дизтоплива, а также равномерной загрузки нефтеперерабатывающих заводов, поставки солярки будут проводиться равномерно по графику, начиная с февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

"Стоимость гарантированных объемов дизтоплива на февраль министерством энергетики определена на уровне 222 тысяч тенге за тонну с НПЗ. С учетом расходов по доставке конечная стоимость горючего для казахстанских аграриев ожидается на 15-20 процентов дешевле рыночных цен на АЗС", - говорится в сообщении.

На период поставок дизтоплива минсельхозом совместно минэнерго будет осуществляться ежедневный мониторинг соблюдения графика отгрузки с НПЗ регионам.

Отметим, в 2023 году согласно данным областных акиматов прогнозные посевные площади будут идентичны прошлогодним показателям и составят более 23 миллионов га. Планируется увеличение посевных площадей зернофуражных и кормовых культур. Предварительно не менее 18 тысяч га будет засеяно сахарной свёклой. Также ожидается рост посевных овощных, бахчевых культур и риса.