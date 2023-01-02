Казахстанских учителей со стажем 30 и более лет освободили от НКТ

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Учителя с педагогическим стажем 30 и более лет освобождены от сдачи Национального квалификационного тестирования. Они проходят только комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности — портфолио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Также в ведомстве сообщили, что от НКТ освобождаются педагоги, которые имеют "первую", "высшую" категории по старой системе при переходе на квалификационную категорию "педагог-модератор" осуществляют комплексное обобщение результатов работы.

Кроме того, от процедуры аттестации будут освобождены учителя, которым до пенсии по возрасту остается не более четырёх лет.