open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстанских учителей со стажем 30 и более лет освободили от НКТ
t.me/oqu_agartu Сегодня, 17:26
224
Сегодня, 17:26
224
Фото: t.me/oqu_agartu

Казахстанских учителей со стажем 30 и более лет освободили от НКТ

Учителя с педагогическим стажем 30 и более лет освобождены от сдачи Национального квалификационного тестирования. Они проходят только комплексное аналитическое обобщение результатов деятельности — портфолио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Также в ведомстве сообщили, что от НКТ освобождаются педагоги, которые имеют "первую", "высшую" категории по старой системе при переходе на квалификационную категорию "педагог-модератор" осуществляют комплексное обобщение результатов работы.

Кроме того, от процедуры аттестации будут освобождены учителя, которым до пенсии по возрасту остается не более четырёх лет.

"Министерством просвещения внесены изменения в правила проведения  аттестации педагогов. При этом были учтены предложения и пожелания самих педагогов. Если раньше все педагоги независимо от стажа и опыта работы проходили НКТ, то теперь отдельные категории освобождаются от сдачи НКТ. Это касается как педагогов, которые имеют большой, 30 летний педагогический стаж, так и кому остается четыре года до пенсии. Отмечу, что аттестация проводится с целью определения уровня квалификации педагогов, по результатам которой им присваиваются или подтверждаются квалификационные категории и ежемесячные надбавки в размере от 30 до 50 процентов заработной платы", — прокомментировала председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Министерство просвещения #учителя
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:26
224
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх