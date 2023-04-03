Казахстанских работодателей обяжут трудоустраивать людей с инвалидностью

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Казахстанских предпринимателей обяжут трудоустраивать лиц с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.

МТСЗН разработаны правила квотирования рабочих мест для лиц с инвалидностью. Квотирование рабочих мест означает предоставление рабочих мест работодателями для трудоустройства лиц с инвалидностью в соответствии с установленной местными исполнительными органами квотой.

"Квота ежегодно до 5 декабря текущего года устанавливается МИО в соответствии с пп.7) статьи 18 и пункта 2 статьи 107 Социального кодекса для трудоустройства лиц с инвалидностью в размере от 2 до 4 процентов от численности рабочих мест на предстоящий год", - говорится в сообщении.

К слову, квота устанавливается для организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и ИП.

Отметим, работодатели в течение шести месяцев со дня введения квоты предоставляют рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью (не имеющим медицинских противопоказаний на выполнение трудовых обязанностей).

Квота для организаций со списочной численностью работников:

от 50-100 человек – в размере 2 процентов списочной численности работников;

от 100-250 человек – в размере 3 процентов списочной численности работников;

свыше 251 – в размере 4 процентов списочной численности работников.

Проект приказа размёщен для публичного обсуждения до 14 апреля.