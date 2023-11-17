Казахстанские врачи развеяли мифы о вакцинах от кори

Казахстан охватила масштабная вспышка кори: только за последнюю неделю зарегистрировано 1 835 случаев заразной болезни. Единственный способ огородиться от этой коварной инфекции – вакцинация. ВОЗ настоятельно рекомендует всем странам вакцинировать против кори около 95% населения. Однако до сих пор среди казахстанцев находятся те, кто с недоверием относится к любого рода вакцинам, и предпочитает переболеть, чем получить прививку. Корреспондент BaigeNews.kz выясняла, как в стране обстоят дела с вакцинацией и чем опасна корь.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, на 17 ноября зарегистрировано более 15,5 тысяч подтверждённых случаев кори. Из них 83% - дети до 14 лет, около 70% - тех, кто не был вакцинирован. Наибольшее количество случаев зафиксировано в Шымкенте (2645 подтверждённых случаев), Алматы (2470 случаев), Жамбылской области (2007 случаев). Более 2 тысяч детей сейчас получают лечение в стационаре. К счастью, летальных случаев в этом году не зафиксировано.

Согласно Национальному календарю вакцинации РК, дети должны быть вакцинированы против кори, краснухи и паротита два раза. Первый раз прививка ставится детям в возрасте от 12 до 15 месяцев, второй раз - в возрасте 6 лет.

Директор оперативного центра по ЧС в области общественного здравоохранения НЦОЗ МЗ РК Жанибек Ерубаев сообщил, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране с 6 ноября стартовала массовая иммунизация населения. Теперь можно вакцинировать детей в возрасте от 6 до 9 месяцев. За 10 дней вакцинировано около 45 тысяч человек.

Ерубаев отметил, что для выработки иммунитета после получения вакцины необходимо 2-3 недели. Соответственно, эффект от дополнительной массовой иммунизации мы почувствуем через некоторое время.

В декабре ожидается дополнительная партия вакцин. Тогда стартует вакцинация детей от 2 до 4 лет.

"Хотел бы отметить, что дополнительная массовая иммунизация не отменяет вашу плановую вакцинацию. То есть можно получить и дополнительную вакцину в связи со сложной эпидситуацией, и вакцину согласно национальному календарю. Нужно обратиться в поликлинику прикрепления, где вам поставят вакцину", - уточнил Жанибек Ерубаев.

Чем опасна корь?

Корь – одна из самых высоко заразных болезней, которая передаётся воздушно-капельным путём. Инфекция может задерживаться около двух часов в воздухе и на поверхностях. Корь - это заболевание с индексом "заразности" 90%. Если человек не был вакцинирован, то при контакте с заболевшим он, скорее всего, заболеет. Если в одной комнате будет находиться условно 10 не иммунизированных человек, то 9 из них заболеют.

Последний раз вспышка кори в Казахстане была в 2019 году. Тогда было зафиксировано более 13 тысяч случаев заболевания. До этого крупная вспышка была в 2005 году. В обоих случаях проводилась массовая иммунизация, которая и помогла остановить распространение инфекции.

По словам Жанибека Ерубаева, первые случаи нынешней кори были завозными. В начале года из разных стран – Турции, России, Саудовской Аравии, Египта – в Казахстан завезли эту смертельно опасную болезнь. Так как накопилась большая прослойка не иммунизированного населения, пошло её дальнейшее распространение. Активнее распространяться она начала уже с осени, когда дети пошли в школу и детские сады. Но на карантин учреждения не закрывают, так как корь – это вакциноуправляемая инфекция. По словам Ерубаева, в детских садах и школах большая часть, а именно 95% детей вакцинирована. Действительно, все государственные детские сады республики на сегодня придерживаются регламента, когда 95% детей должны быть вакцинированы, остальные 5% могут быть не вакцинированы по различным медицинским отводам.

Если человек не был вакцинирован и заболел корью, то осложнения могут быть разные. В первую очередь, это может привести к энцефалиту, то есть к инфекции, которая сопровождается отёком головного мозга.

"У меня на приёме уже были несколько детей, которые перенесли корь и имеют тяжёлые осложнения в виде параличей, парезов, судорог, слепоты и глухоты. Это серьезные осложнения, которые привели к инвалидности. Хочу привести ещё один пример. У меня на приёме была девочка четырёх лет после перенесённой кори, осложнённой воспалением мозга. Ребёнок до болезни развивался отлично, пока не перенёс корь. В результате - безвозвратная утрата всех навыков. Боль, слезы, чувство вины за случившееся. Мама обратилась ко мне с такими словами: "Асия Рашитовна, если у вас мамы будут спрашивать совета прививать своего ребенка или нет - расскажите пожалуйста им про мою историю и мою боль, с которой я живу по сей день"", - рассказала невролог-реабилитолог Асия Ризванова.

Столичный педиатр Камила Дубовцева также рассказала об опасностях, которые несёт с собой корь. По её словам, лёгких форм кори сейчас практически нет.

"Мы, педиатры, боимся не сколько симптомов и течения болезни, а сколько последствий данной инфекции. Последствия могут быть очень опасные. Глухота, слепота, поражение сердца – это не самое страшное, что может быть. Есть случаи, при которых, например, если ребёнок до двух лет переболел корью, есть риск в течение периода от 4 до 28 лет после перенесённой кори возникновения такого опасного осложнения как коревой энцефалит или подострый склерозирующий панэнцефалит, когда происходит воспаление оболочек мозга и идёт откат всех приобретённых навыков, нарушение неврологической регуляции мышц и деятельности мозга. В дальнейшем это приводит к инвалидности и даже смерти", - сказала врач.

Корь очень опасна для женщин во время беременности, так как это может привести к рождению недоношенного ребенка с низкой массой тела.

Есть ряд исследований, которые говорят, что если мать была вакцинирована, то её новорожденный ребёнок защищён иммунитетом матери, в том числе благодаря грудному вскармливанию. Если человек получил прививку, то у него очень высокая степень защиты, но маленький шанс заразиться корью всё-таки остаётся. Но если всё же вакцинированный ребёнок заболеет, то корь будет протекать в лёгкой форме, могут быть небольшие лёгкие высыпания. А возможно болезнь пройдёт без высыпаний, как обычная ОРВИ. Риск осложнений в таких случаях очень маленький.

Наибольшее количество осложнений встречается у детей в возрасте до 5 лет и у взрослых после 30 лет. Если человек не был вакцинирован, он переносит тяжело. Особенно если человек неполноценно питается, если у него недостаточно витамина А, слабая иммунная система, вследствие того, что у него есть хронические заболевания.

"В целом корь ослабляет иммунную систему. Делает так, что организм может забыть о том, как защищать себя от инфекций. У него до этого был иммунный ответ на другие заболевания. Из-за того, что человек заболел корью может случиться, так что организм забывает и о других заболеваниях и не будет его защищать. Это такая серьёзная угроза для детей и взрослых", - подчеркнул Ерубаев.

Что нужно знать о вакцине от кори

Наиболее эффективный способ профилактики кори – это получение вакцины. Другого способа профилактики не существует, говорят врачи.

В Казахстане используется комбинированная вакцина от кори, краснухи и паротита Serum Institute индийского производства. Данная вакцина прошла преквалификацию ВОЗ и является безопасной.

"Это живая аттенуированная вакцина. Она очень эффективна. Используется для профилактики различных заболеваний. Такие живые аттенуированные вакцины содержат в себе версию живого вируса, которая ослаблена или модифицирована так, что возбудитель не способен вызвать заболевания, но при этом вызывает сильный иммунный ответ. Соответственно, появляются продолжительный и устойчивый иммунный ответ, который защищает вас от заболевания", - сказал Ерубаев.

Для плановой иммунизации на 2023 год было закуплено порядка 600 тысяч штук комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита на сумму 1,7 миллиардов тенге. Помимо этого закуплено 500 тысяч дополнительных доз на сумму 1 миллиарда тенге. Из резерва правительства выделено 3 миллиарда тенге на 1 миллион доз, шприцев и других сопутствующих медицинских наименований.

Все прививки ставятся в государственных поликлиниках на бесплатной основе. Пока не во всех городах есть возможность получить прививки на платной основе в частных поликлиниках. Известно, что такая возможность есть только в нескольких частных клиниках Алматы.

Жанибек Ерубаев рассказал, в каких случаях не стоит вакцинироваться. В первую очередь, нельзя получать вакцину, если имеется гиперчувствительность к её компонентам. Также если человек чувствует недомогание, переносит или недавно перенёс острые инфекционные заболевания и лихорадочное состояние. Прививка противопоказана беременным женщинам и в период лактации.

"Прививаться ни в коем случае нельзя, если есть лейкемия, выраженная анемия и другие тяжелые заболевания крови, почек, сердца, злокачественные образования, иммунодефицитное состояние с поражением клеточного иммунитета, а также если вы до иммунизации получали иммунодепрессанты или лучевую терапию, гамма-глобулины, либо была трансфузия крови. Если до этого при вакцинации наблюдались анафилактоидные реакции на введение вакцины", - сказал Жанибек Ерубаев.

В целом перед любой вакцинацией ребёнку нужно пройти осмотр у педиатра, который подскажет, есть у него противопоказания к вакцине или нет.

Готовясь к прививке, врачи советуют ограничить количество контактов, чтобы не было заражения даже обычной ОРВИ.

"В целом анализы перед прививками мы не сдаём. У нас нет процедуры подготовки к прививкам. Почему продуман этот календарь вакцинации до четырёх месяцев жизни? Потому что предусмотрено, что ребенок защищён антителами мамы до этого возраста. Конечно, мамы сами могут проверить ребёнка на анемию, чтобы быть уверенной, что с ребёнком всё хорошо, это не противопоказано", - сказала Камила Дубовцева.

Также она добавила, что остаточный кашель, насморк без температуры, анемия лёгкой и средней степени тяжести не являются противопоказаниями к прививке.

"Если же это острая респираторная вирусная инфекция с температурой, кашлем, насморком или инфекции нижних дыхательных путей – ларингит, трахеит, пневмония, то естественно сначала мы их лечим, потом уже после выздоровления будем отчитывать 3-4 недели в зависимости от тяжести болезни ребёнка и будем прививать. Анемии тяжёлой степени тяжести, когда гемоглобин 70 граммов на литр крови и ниже, тоже являются противопоказаниями к вакцинации. Потому что это довольно опасное состояние и в этом случае мы в приоритет ставим лечение анемии. Когда мы поднимаем гемоглобин хотя бы до 90, мы уже параллельно можем прививать и долечивать анемию", - сказала Камила Дубовцева.

Жанибек Ерубаев в свою очередь добавил, что если нет возможности сделать прививку от кори из-за каких-то противопоказаний, необходимо соблюдать меры профилактики.

"Если у вас постоянные противопоказания от вакцины, то, конечно, нужно соблюдать меры профилактики, избегать мест массового скопления людей. Если у какого-то человека появились симптомы заболевания, то нужно избегать с ним контакта, регулярно проветривать помещение, соблюдать гигиену рук. Если у вас появились симптомы, нужно остаться дома и вызвать врача на дом. Обязательно нужно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением", - отметил Ерубаев.

Получить прививку от кори могут не только дети, но и взрослые до 30 лет по эпидемиологическим показаниям. Что это означает? Это означает, что если он был в контакте с заболевшим, то его могут дополнительно вакцинировать в течение 72 часов после контакта бесплатно. В остальных случаях взрослые могут обратиться за прививкой в частные медицинские клиники и платно вакцинироваться по собственному желанию.

Почему люди боятся прививки?

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году по сравнению с 2021 годом охват вакцинацией во всем мире немного увеличился. Однако численность детей, пропустивших дозу коревой вакцины, составила 33 миллиона человек. Почти 22 миллиона из них не получили первую дозу, 11 миллионов – вторую. Глобальный показатель охвата первой дозой вакцины составил 83%. Тогда как для защиты населения от вспышек необходимо не меньше 95% вакцинированного населения.

Оказывается, в мире корь называют “вирусом неравенства”. Потому что самые низкие показатели вакцинации отмечаются в странах с низким уровнем дохода. Более половины из 22 миллионов детей, пропустивших первую дозу коревой вакцины в 2022 году, проживают всего лишь в 10 странах – Анголе, Бразилии, Демократической Республике Конго, Эфиопии, Индии, Индонезии, Мадагаскаре, Нигерии, Пакистане и Филиппинах.

Если в вышеназванных странах детей не вакцинируют из-за бедности и нехватки вакцин, то в нашей стране, где ежегодно выделяются немалые суммы из госбюджета на закуп вакцин, дети не вакцинируются просто потому, что родители не захотели. В Казахстане охват вакцинацией от коревой инфекции составляет 84%.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, за 10 месяцев в плановом порядке привито против кори 298,5 тысяч детей 1 года (84,1%) и 294,5 тысяч детей 6 лет (84,6%).

“Большая часть населения, конечно, вакцинируется. Есть какая-то прослойка населения, которая не вакцинирована. Чем больше такая прослойка становится, чем больше людей пропускают вакцину, тем доля растёт, и соответственно появляются такие вспышки”, - сказал Ерубаев.

Также своё влияние оказала пандемия коронавируса. Частичная приостановка и снижение иммунизации привели к тому, что некоторые дети пропустили свою вакцину и сейчас они стали уязвимыми перед такими болезнями, как корь.

По словам Ерубаева, среди невакцинированных около 60% - те, кто добровольно отказался от вакцинации. 18% имели медицинский отвод по различным причинам. 22% не достигли возраста до года и не получили вакцину.

“Активно распространяется недостоверная информация о вакцинации в соцсетях различными антиваксерами. Имеется ряд религиозных причин. Для получения достоверной информации у Национального центра общественного здравоохранения есть сайт, посвященный вакцинации egu.kz. Там размещена вся достоверная информация об иммунизации, вакцинах, которые применяются, развеиваются различные мифы о вакцинации. Всех родителей и детей призываю ознакомиться с этой информацией, а также активно вакцинироваться в связи с эпидемиологической ситуацией”, - отметил Жанибек Ерубаев.

Невролог-реабилитолог, кандидат медицинских наук Асия Ризванова признаёт, что в своей работе часто сталкивается с большим количеством мифов вокруг вакцинации.

“Мифов много, в том числе о том, что прививка может вызвать аутизм, ДЦП или задержку развития. На самом деле, очень много проведено исследований, которые не обнаружили связи между постановкой прививки и развитием заболевания. Зачастую мамы говорят, что после прививки, ребёнок перестал развиваться, но это наслоение фактов. Это - системная ошибка мышления, когда мы пытаемся каким-то ситуациям привязать то, что случилось. В моей практике много детей, которые не привиты по разным причинам – медотводы, религиозные убеждения. Они имеют ДЦП, аутизм, задержку развития. Их число, примерно я могу сказать, 50 на 50. Логично, что если бы прививка влияла на это, то тогда мы бы не имели таких детей, которые не прививались”, - отметила невролог.

Асия Ризванова настаивает на том, что ДЦП не может развиться после получения прививки. Прививка не может вызвать повреждение головного мозга.

“Такое мнение сложилось из-за того, что признаки церебрального паралича проявляются после полугода, когда ребёнок учится сидеть, стоять и ходить. До этого времени он получает положенные ему вакцины согласно Национальному календарю прививок. Поэтому родители обвиняют прививки. Прививка может давать побочные действия, как и любой лекарственный препарат, но не может вызвать церебральный паралич или аутизм”, - сказала Асия Ризванова.

Она считает, что родители, которых нельзя переубедить, становятся антиваксерами. Они верят "байке", опубликованной ещё в 1998 году в известном медицинском журнале. Журнал опубликовал статью о взаимосвязи прививки от кори, краснухи и паротита и возникновении аутизма после вакцинации. Позже, когда медицинская общественность стала требовать подтверждающие факты, было выяснено, что статью заказали производители альтернативной вакцины. Журнал дал опровержение, но миф остался до сих пор.

Также невролог отмечает, что в Казахстане каждый второй ребёнок получает медицинский отвод по той или иной причине. Она считает, что в сложившейся ситуации отчасти виноваты и сами медики, потому что зачастую эти медотводы ложные. По её словам, в США дети к трём месяцам имеют 86% охват вакцинацией и меньше подвержены массовому заболеванию.

Асия Ризванова призывает родителей прививать ребёнка сегодня и сейчас, чтобы иммунная система с первых дней начала вырабатывать защиту против вируса.