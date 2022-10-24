open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


  • Главная
  • Новости
  • Казахстанские военные пригласили своих вторых половинок на офицерский бал
пресс-служба Министерства обороны РК Сегодня, 17:31
34
Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Казахстанские военные пригласили своих вторых половинок на офицерский бал

Вальс, который стал доброй традицией, посвятили Дню Республики.

В ведущем военном вузе страны прошёл офицерский бал, посвященный национальному празднику. Офицеры смогли проявить себя в галантности, умении изящно вальсировать и благородных манерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.

Как отмечают в ведомстве, Офицерский бал — добрая традиция, передающаяся из поколения в поколение. Благодаря ей военнослужащие раскрываются с новой стороны, где особую роль играет красота, грация, возвышенный стиль в отношениях.

Романтический настрой в начале бала задала солистка президентского оркестра Асель Модикешева, исполнившая арию Мюзетты из оперы Джакомо Пуччини "Богема". Яркие и неповторимые впечатления зрителям подарили творческие коллективы Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и ансамбля Национальной гвардии.

Выступление пар офицеров со своими супругами оценивало жюри, которое возглавил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

"Мы посвятили мероприятие национальному празднику – Дню Республики. Офицерский бал среди военных с давних времен является символом благородства, возвышенного отношения к дамам, любви и верности", — отметил заместитель министра обороны.

Лучшими на офицерском балу признаны участники от факультета военно-гуманитарных наук. Отдельные пары удостоились наград в номинациях "Көркемдік" (изящество), "Гармония", "Бірегейлік" (оригинальность) и "Грация".

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#День Республики #военные #бал #танец
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:31
34
Поделитесь:
Наверх