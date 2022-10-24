Казахстанские военные пригласили своих вторых половинок на офицерский бал

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Вальс, который стал доброй традицией, посвятили Дню Республики.

В ведущем военном вузе страны прошёл офицерский бал, посвященный национальному празднику. Офицеры смогли проявить себя в галантности, умении изящно вальсировать и благородных манерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны страны.

Как отмечают в ведомстве, Офицерский бал — добрая традиция, передающаяся из поколения в поколение. Благодаря ей военнослужащие раскрываются с новой стороны, где особую роль играет красота, грация, возвышенный стиль в отношениях.

Романтический настрой в начале бала задала солистка президентского оркестра Асель Модикешева, исполнившая арию Мюзетты из оперы Джакомо Пуччини "Богема". Яркие и неповторимые впечатления зрителям подарили творческие коллективы Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и ансамбля Национальной гвардии.

Выступление пар офицеров со своими супругами оценивало жюри, которое возглавил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

"Мы посвятили мероприятие национальному празднику – Дню Республики. Офицерский бал среди военных с давних времен является символом благородства, возвышенного отношения к дамам, любви и верности", — отметил заместитель министра обороны.

Лучшими на офицерском балу признаны участники от факультета военно-гуманитарных наук. Отдельные пары удостоились наград в номинациях "Көркемдік" (изящество), "Гармония", "Бірегейлік" (оригинальность) и "Грация".

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК