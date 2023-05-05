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pixabay.com Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38
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Фото: pixabay.com

Казахстанские военнослужащие готовятся к миссии в Африке

250 казахстанских военнослужащих готовятся к миссии в Африке. Об этом сообщил министр обороны Руслан Жаксылыков на Всеармейском совещании с участием президента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"В рамках международного сотрудничества продолжается проведение совместных учений. Расширяется сфера участия Казахстана в миротворческой операции. За последние 10 лет более 600 военнослужащих прошли службу в контингенте Организации Объединенных Наций и приобрели опыт. Сейчас 250 человек готовятся к миссии в Африке", – сказал министр. 

Он отметил, что Всеармейский совет дал новый толчок и импульс повышению морального духа военнослужащих, внёс свою лепту в то, чтобы они были твердо привержены священному долгу защиты своей Родины.

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Сегодня, 18:38
238
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