Казахстанские школьницы запустили наноспутники в Туркестане

Фото: unicef.org

В 50 километрах от Туркестана подростки запустили наноспутники для анализа загрязнённости воздуха, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу "ЮНИСЕФ Казахстан".

Два ультрасовременных наноспутника UniSat отправились в верхние слои атмосферы.

Авторами проекта стали юные участницы совместной образовательной программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и НАО "Казахский Национальный университет имени аль-Фараби".

Наноспутники относятся к классу малых космических аппаратов, вес которых не превышает 10 килограм. Сегодня наноспутники разрабатываются в ведущих университетах мира и коммерческих организациях.

Спутники UniSat предназначены для образовательных целей и оснащены несколькими камерами. Одна камера способна снимать эллиптическое изображение Земли с разрешением 4К.

Датчики собирают данные об излучении, давлении, гравитации, световом и газовом составе, а большие объемы данных, видео и изображения отправляются обратно на Землю для анализа.

В рамках запуска все участницы при поддержке менторов научатся обрабатывать полетные данные об окружающей среде, полученные наноспутником.

Также девушки освоят визуализацию данных и составление конечного отчета о миссии. Анализ данных будет проходить в Хабе UniSat, открытом вчера во Дворце школьников Туркестана. Данные, полученные наноспутниками, можно будет использовать в научных и практических целях.

Цель программы UniSat — развитие знаний и компетенций девушек в области разработки наноспутников, а также совершенствование таких навыков, как командная работа, ораторское искусство, тайм-менеджмент и креативность.

Авторы проекта считают, стереотипы о том, какая работа "подходит" для женщин и мужчин, могут стать барьером для девушек и молодых женщин, выбирающих предметы STEM на всех уровнях образования и стремящихся к карьере STEM.

"По всей Центральной Азии число девушек и молодых женщин, обучающихся в STEM, значительно ниже, чем у их сверстников-мужчин. Программа UniSat популяризирует STEM образование среди казахстанских школьниц посредством обучения спутниковым технологиям и созданию наноспутников в лабораторных условиях", — отмечают в пресс-службе "ЮНИСЕФ Казахстан".

До запуска все участницы прошли онлайн-курс UniSat, а также трёхдневный практический марафон, где они получили знания о 3D-моделировании, проектировании блоков программного управления, навыки разработки программного и аппаратного обеспечения. Участницы сами запрограммировали подсистемы наноспутников UniSat и протестировали их в лабораторных условиях перед запуском.

"Мы впервые проводим запуск в Туркестанской области и очень рады, что проект UniSat масштабируется и продолжает развиваться. Буквально вчера, совместно с партнерами, ЮНИСЕФ открыл уникальный Хаб во Дворце школьников, функционирующий по принципу работы научно-образовательных центров по развитию инженерных навыков в сфере спутниковых технологий. Для ЮНИСЕФ очень важны инновации, развитие навыков у молодых людей и продвижение гендерного равенства. Мы верим, что развитие образовательной программы UniSat не только популяризирует STEM среди девушек, но и принесет космические изменения в общество", — отмети представитель "ЮНИСЕФ" в Казахстане Артур ван Дизен.

Программа UniSat реализуется при поддержке международного образовательного фонда "Dubai Cares", бренда Clé de Peau Beauté и филантропа госпожи Назанин Алакии.