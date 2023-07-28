Казахстанские школьницы установили связь с наноспутником

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Школьницы из Туркестанской области, занимающиеся в единственном в стране кружке спутниковой робототехники, установили связь с наноспутником в космосе, передаёт BaigeNews.kz по ссылкой на Минпросвещения РК.

Юные разработчицы собрали данные о температуре, давлении, влажности и загрязнении воздуха.

По словам руководителя проекта Еркина Актаева, через теорию дети учатся конструировать микросхемы внутри нанотехники. Затем в них внедряют всю необходимую информацию через специальные компьютерные программы.

"Основная цель – повышение интереса учащихся к знаниям, развитие стремления к самообразованию, а также помощь и ориентирование путём создания благоприятных условий для занятия наукой", – сказал педагог.

Кружок посещают около 30 ребят, большая часть из них девочки.

За год учащиеся добились немалых успехов. В прошлом году в верхние слои атмосферы было запущено два ультрасовременных наноспутника – это небольшие космические аппараты весом от одного до 10 килограммов, оснащённые несколькими камерами и датчиками. С помощью этих устройств получена информация об атмосфере.

В октябре планируют собрать ещё один наноспутник, который поможет исследовать звёздное небо.