Казахстанские медики предотвратили распространение холеры внутри страны
Сегодня, 18:47
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Сегодня, 18:47Сегодня, 18:47
144Фото: Минздрав РК
Санитарно-эпидемиологическая служба РК сообщила об успешной ликвидации очага завозного случая холеры, зарегистрированном на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту Дели-Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"Оперативные действия специалистов санитарно-эпидемиологической службы позволили своевременно выявить и локализовать инфекцию, предотвратив распространение холеры внутри страны. Результаты лабораторных исследований контактных лиц - отрицательные, медицинское наблюдение со 154 человек снято", - сообщили в Минздраве.
Заболевшая, гражданка Кыргызстана, успешно прошла лечение и выписана из стационара. Она отправилась в Бишкек.
Тем казахстанцам, кто планирует поездки в страны с высоким уровнем заболеваемости холерой (некоторые регионы Африки и Азии, включая Индию, Афганистан и Пакистан), в Минздраве настоятельно советуют:
- Пить только кипячёную или бутилированную воду;
- Избегать использования льда для охлаждения напитков;
- Проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;
- Мыть фрукты и овощи только в кипячёной или бутилированной воде;
- Поддерживать гигиену рук, мыть их с мылом перед каждым приёмом пищи и после посещения уборной;
- Купаться только в разрешённых водоемах, избегая попадания воды в рот;
- При появлении первых признаков заболевания обращаться за медицинской помощью немедленно, избегая самолечения.
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