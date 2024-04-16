  • 16 Апреля, 20:14
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Казахстанские медики предотвратили распространение холеры внутри страны

Сегодня, 18:47
АВТОР
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Минздрав РК Сегодня, 18:47
Сегодня, 18:47
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Фото: Минздрав РК
Санитарно-эпидемиологическая служба РК сообщила об успешной ликвидации очага завозного случая холеры, зарегистрированном на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту Дели-Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
 
"Оперативные действия специалистов санитарно-эпидемиологической службы позволили своевременно выявить и локализовать инфекцию, предотвратив распространение холеры внутри страны. Результаты лабораторных исследований контактных лиц - отрицательные, медицинское наблюдение со 154 человек снято", - сообщили в Минздраве.
 
Заболевшая, гражданка Кыргызстана, успешно прошла лечение и выписана из стационара. Она отправилась в Бишкек.
 
Тем казахстанцам, кто планирует поездки в страны с высоким уровнем заболеваемости холерой (некоторые регионы Африки и Азии, включая Индию, Афганистан и Пакистан), в Минздраве настоятельно советуют:
 
  • ⁠Пить только кипячёную или бутилированную воду;
  • ⁠Избегать использования льда для охлаждения напитков;
  • ⁠Проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;
  • ⁠Мыть фрукты и овощи только в кипячёной или бутилированной воде;
  • ⁠Поддерживать гигиену рук, мыть их с мылом перед каждым приёмом пищи и после посещения уборной;
  • ⁠Купаться только в разрешённых водоемах, избегая попадания воды в рот;
  • ⁠При появлении первых признаков заболевания обращаться за медицинской помощью немедленно, избегая самолечения.
 

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