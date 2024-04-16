Казахстанские медики предотвратили распространение холеры внутри страны

Санитарно-эпидемиологическая служба РК сообщила об успешной ликвидации очага завозного случая холеры, зарегистрированном на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту Дели-Алматы, передаёт BaigeNews.kz

"Оперативные действия специалистов санитарно-эпидемиологической службы позволили своевременно выявить и локализовать инфекцию, предотвратив распространение холеры внутри страны. Результаты лабораторных исследований контактных лиц - отрицательные, медицинское наблюдение со 154 человек снято", - сообщили в Минздраве.

Заболевшая, гражданка Кыргызстана, успешно прошла лечение и выписана из стационара. Она отправилась в Бишкек.

Тем казахстанцам, кто планирует поездки в страны с высоким уровнем заболеваемости холерой (некоторые регионы Африки и Азии, включая Индию, Афганистан и Пакистан), в Минздраве настоятельно советуют: