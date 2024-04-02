Казахстанские гребцы поборются за олимпийские лицензии на чемпионате Азии
Сегодня, 13:02
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Сегодня, 13:02Сегодня, 13:02
117Фото: olympic.kz
C 18 по 21 апреля в Токио пройдет лицензионный чемпионат Азии (Токио) по гребле на байдарках и каноэ. В рамках турнира будут разыграны путевки на Олимпиаду-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
"Команду Казахстана представят Андрей Ергучев, Мария Бровкова, Сергей Емельянов, Ольга Шмелева, Сергей Токарницкий, Татьяна Токарницкая, Тимур Хайдаров, Руфина Искакова, Бекарыс Раматулла, Ирина Подойникова, Ульяна Киселева, Виктор Степанов, Артем Терещенко", - сообщили в НОК.
Обладатели золотых и серебряных медалей получат олимпийские лицензии.
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