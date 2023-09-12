Казахстанские дизайнеры выступили на Неделе моды в Америке
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9 сентября на New York Fashion Week казахстанский дизайнер Медина Сактаганова продемонстрировала взыскательной публике свою коллекцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.
За 48-летнюю историю New York Fashion Week казахстанка Медина Сактаганова стала первым дизайнером, представившим национальные модели одежды. Все представление было пронизано казахским колоритом – от великолепных моделей до музыки и видео, посвящённых родной земле. Особенное настроение показу коллекции придала музыка кобызиста Олжас Курбанбека, под которую демонстрировались костюмы.
"Американцы нас хорошо встретили. Зрители были очарованы модными образцами казахского колорита и высокого вкуса. Моя главная цель, основное намерение - показать миру наши национальные модели одежды - отличительную форму нашей национальной культуры. Я так рада, что мы выступили на подиуме мира. Эти моменты вдохновили меня на творчество. Все прошло очень хорошо. Спасибо организаторам", - сказала Медина Сактаганова.
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