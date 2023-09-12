  • 12 Сентября, 14:23
  • BAIGENEWS

Казахстанские дизайнеры выступили на Неделе моды в Америке

Сегодня, 13:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
instagram.com/medina_saktaganova_atelier Сегодня, 13:58
Сегодня, 13:58
136
Фото: instagram.com/medina_saktaganova_atelier

9 сентября на New York Fashion Week казахстанский дизайнер Медина Сактаганова продемонстрировала взыскательной публике свою коллекцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

За 48-летнюю историю New York Fashion Week казахстанка Медина Сактаганова стала первым дизайнером, представившим национальные модели одежды. Все представление было пронизано казахским колоритом – от великолепных моделей до музыки и видео, посвящённых родной земле. Особенное настроение показу коллекции придала музыка кобызиста Олжас Курбанбека, под которую демонстрировались костюмы.

"Американцы нас хорошо встретили. Зрители были очарованы модными образцами казахского колорита и высокого вкуса. Моя главная цель, основное намерение - показать миру наши национальные модели одежды - отличительную форму нашей национальной культуры. Я так рада, что мы выступили на подиуме мира. Эти моменты вдохновили меня на творчество. Все прошло очень хорошо. Спасибо организаторам", - сказала Медина Сактаганова.

Самое читаемое

Наверх