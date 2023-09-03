Казахстанские девушки-пожарные завоевали бронзу в Стамбуле

В турецком Стамбуле, на центральном стадионе Бурхан Фелек, состоялся первый день соревнований XVIII Чемпионата мира среди мужчин и IX Чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. Огнеборцы из разных страны соревновались в скорости в виде подъёма по штурмовой лестнице на 2 и 4 этажи учебной башни, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, команду Казахстана представляют 20 спортсменов (10 мужчин и 10 женщин) в составе двух сборных — мужской и женской. Всего в соревнованиях принимают участие представители 14 стран. Среди них Казахстан, Беларусь, Россия, Австрия, Болгария, Камерун, Словакия, Турция, Узбекистан, Саудовская Аравия, Китай, Иран, Азербайджан, Монголия.

Первыми выступали мужские сборные команды. Среди 14 мужских сборных команд мужская национальная сборная команда Казахстана заняла 4 место. Лучший результат показал Абдибек Еркин с временем 13,9 секунд.

Следующими выступали женские сборные команды.

"Среди 9 женских сборных команд по данному виду женская национальная сборная команда Республики Казахстан заняла призовое III место. Лучший результат показала Тұрсын Айдана. С результатом 7,2 секунд она попала в восьмерку лучших и участвовала в первом полуфинальном забеге, а также обновила национальный рекорд Казахстана по данному виду (прежний рекорд 7,28 секунд)", — сообщили в МЧС.

Вечером на стадионе Бурхан Фелек состоялась торжественная церемония открытия Чемпионата мира. С торжественной речью выступили мэр города Стамбул Экрем Имамоглу, начальник Пожарной службы Стамбула Ремзи Альбайрак, президент Международной спортивной федерации пожарных спасателей Александр Чуприян и Директор исполнительной дирекции Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин.

После торжественной церемонии открытия прошли финальные забеги среди женщин и мужчин.

По итогам первого дня чемпионами мира среди женщин и мужчин стали представительницы Республики Беларусь Виктория Тишкевич со временем 7.2 секунд, Никита Уколов со временем 13 секунд.

XVIII Чемпионат мира среди мужчин и IX Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту будут проходить до 6 сентября под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

Фото: МЧС РК