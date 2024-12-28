Казахстанские боксёры стали лучшими в Азии
Им достались три личные награды в номинациях премии Best of the Asians.
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Азиатская конфедерация бокса (ASBC) назвала победителей в различных номинациях премии Best of the Asians по итогам 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанским боксёрам достались три личные награды: лучшим азиатским боксером среди взрослых стал Сагындык Тогамбай, лучшим азиатским боксером до 22 лет — Темирлан Мукатаев, лучшим азиатским боксером среди молодежи — Торехан Сабырхан. Еще одну награду получила Казахстанская федерация бокса — она признана лучшей азиатской национальной федерацией в 2024 году.
Напомним, в начале декабря в Чиангмае (Таиланд) прошел чемпионат Азии по боксу среди взрослых. На этом турнире мужская сборная Казахстана завоевала десять медалей: пять золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. Женская сборная также выиграла десять медалей: пять золотых и пять бронзовых.
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