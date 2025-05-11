Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян прибыл с официальным визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

11 мая высокопоставленного гостя встретили в Астане. В рамках визита на высшем уровне запланированы переговоры с казахстанским руководством, в ходе которых будут обсуждены ключевые направления стратегического партнёрства.

Объединённые Арабские Эмираты являются одним из важнейших торгово-экономических партнёров Казахстана в арабском мире. Стороны намерены активизировать инвестиционное сотрудничество и довести взаимный товарооборот до $1 миллиарда.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров с Президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнёрства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов.