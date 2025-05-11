Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом
Казахстан и ОАЭ обсудят укрепление партнёрства.
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Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян прибыл с официальным визитом в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
11 мая высокопоставленного гостя встретили в Астане. В рамках визита на высшем уровне запланированы переговоры с казахстанским руководством, в ходе которых будут обсуждены ключевые направления стратегического партнёрства.
Объединённые Арабские Эмираты являются одним из важнейших торгово-экономических партнёров Казахстана в арабском мире. Стороны намерены активизировать инвестиционное сотрудничество и довести взаимный товарооборот до $1 миллиарда.
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров с Президентом Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнёрства между Казахстаном и ОАЭ, а также подписан ряд двусторонних документов.
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