АО "Объединенная ЭнергоСервисная Компания" (ОЭСК), обслуживающая Восточно-Казахстанскую область и область Абай, объявила о повышении тарифов на электроэнергию, передаёт BaigeNews.kz.

Как указано на официальном сайте компании, решение о повышении принято на основании мотивированного заключения Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики. Причиной стало увеличение цен на оптовом рынке электроэнергии.

Новые тарифы (без НДС) составляют:

бытовые потребители — 19,332 тг/кВт·ч;

прочие потребители — 34,877 тг/кВт·ч;

производители социально значимых продтоваров — 31,583 тг/кВт·ч;

бюджетные организации — 61,084 тг/кВт·ч.

Для населения сохраняется дифференцированный подход — стоимость зависит от объема потребления, наличия электроплит, категории жилья (газифицированное или нет), а также социального статуса. Так, пенсионеры и инвалиды будут платить от 16,666 до 17,062 тенге за первые 120 кВт·ч в месяц.

Тем не менее повышение вызвало обеспокоенность среди населения. Жители опасаются, что рост тарифов отразится на ценах на продукты, услуги и уровне жизни в целом.