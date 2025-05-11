В ВКО и области Абай выросли тарифы на электроэнергию
Обновленные расценки вступили в силу на этой неделе.
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АО "Объединенная ЭнергоСервисная Компания" (ОЭСК), обслуживающая Восточно-Казахстанскую область и область Абай, объявила о повышении тарифов на электроэнергию, передаёт BaigeNews.kz.
Как указано на официальном сайте компании, решение о повышении принято на основании мотивированного заключения Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики. Причиной стало увеличение цен на оптовом рынке электроэнергии.
Новые тарифы (без НДС) составляют:
- бытовые потребители — 19,332 тг/кВт·ч;
- прочие потребители — 34,877 тг/кВт·ч;
- производители социально значимых продтоваров — 31,583 тг/кВт·ч;
- бюджетные организации — 61,084 тг/кВт·ч.
Для населения сохраняется дифференцированный подход — стоимость зависит от объема потребления, наличия электроплит, категории жилья (газифицированное или нет), а также социального статуса. Так, пенсионеры и инвалиды будут платить от 16,666 до 17,062 тенге за первые 120 кВт·ч в месяц.
Тем не менее повышение вызвало обеспокоенность среди населения. Жители опасаются, что рост тарифов отразится на ценах на продукты, услуги и уровне жизни в целом.
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