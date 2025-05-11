Туши мертвых тюленей снова обнаружили на берегу Каспия
Сегодня, 12:25
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Сегодня, 12:25Сегодня, 12:25
69Фото: скриншот из видео
Жители ближайших населённых пунктов обнаружили на берегу Каспийского моря туши мёртвых тюленей, передаёт BaigeNews.kz.
После жалоб специалисты обследовали побережье и зафиксировали наличие останков морских животных.
"Сотрудники Департамента экологии по Мангистауской области провели забор проб морской воды на побережье населённых пунктов Акшукур и С. Шапагатов Тупкараганского района в связи с обнаружением трупов тюленей. Результаты будут опубликованы дополнительно", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что 1 мая на побережье Каспийского моря уже были обнаружены останки 88 тюленей.
Мониторинг береговой линии Каспийского моря продолжается.
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