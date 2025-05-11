Жители ближайших населённых пунктов обнаружили на берегу Каспийского моря туши мёртвых тюленей, передаёт BaigeNews.kz.

После жалоб специалисты обследовали побережье и зафиксировали наличие останков морских животных.

"Сотрудники Департамента экологии по Мангистауской области провели забор проб морской воды на побережье населённых пунктов Акшукур и С. Шапагатов Тупкараганского района в связи с обнаружением трупов тюленей. Результаты будут опубликованы дополнительно", - говорится в сообщении ведомства.