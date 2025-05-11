Димаш Кудайберген споет с Ларой Фабиан
Концерт состоится в Лондоне.
Сегодня, 03:50
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Сегодня, 03:50Сегодня, 03:50
115Фото: Instagram / kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген станет специальным гостем на концерте Лары Фабиан в рамках ее европейского турне Voices, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организаторов.
Концерт состоится в Лондоне. Билеты уже поступили в продажу.
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Димаш Кудайберген на сцене китайского конкурса "I am a singer" исполнил песню "Адажио", которую в свое время пела Лара Фабиан. Позже он вместе с Ларой Фабиан и российской оперной исполнительницей Аидой Гарифуллиной спел композицию Ti amo cosi.
Сообщалось, что мошенники продают фальшивые билеты на концерты Димаша Кудайбергена в Лондоне и Риге.
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