  • 11 Мая, 04:34
  • BAIGENEWS

Димаш Кудайберген споет с Ларой Фабиан

Концерт состоится в Лондоне.

Сегодня, 03:50
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Instagram / kudaibergenov.dimash Сегодня, 03:50
Сегодня, 03:50
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Фото: Instagram / kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген станет специальным гостем на концерте Лары Фабиан в рамках ее европейского турне Voices, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организаторов.

Концерт состоится в Лондоне. Билеты уже поступили в продажу.

 
 
 
 
 
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Публикация от OVO Arena Wembley (@ovoarena)

Димаш Кудайберген на сцене китайского конкурса "I am a singer" исполнил песню "Адажио", которую в свое время пела Лара Фабиан. Позже он вместе с Ларой Фабиан и российской оперной исполнительницей Аидой Гарифуллиной спел композицию Ti amo cosi.

Сообщалось, что мошенники продают фальшивые билеты на концерты Димаша Кудайбергена в Лондоне и Риге.

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