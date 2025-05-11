Казахстанский певец Димаш Кудайберген станет специальным гостем на концерте Лары Фабиан в рамках ее европейского турне Voices, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на организаторов.

Концерт состоится в Лондоне. Билеты уже поступили в продажу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OVO Arena Wembley (@ovoarena)

Димаш Кудайберген на сцене китайского конкурса "I am a singer" исполнил песню "Адажио", которую в свое время пела Лара Фабиан. Позже он вместе с Ларой Фабиан и российской оперной исполнительницей Аидой Гарифуллиной спел композицию Ti amo cosi.

Сообщалось, что мошенники продают фальшивые билеты на концерты Димаша Кудайбергена в Лондоне и Риге.