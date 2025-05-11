В Карагандинской области разгорается громкий скандал: родители 23-летней А. обвинили акима Акшатауского округа Шетского района Н. в изнасиловании и насилии над их дочерью. Девушка, по словам семьи, подвергалась систематическим домогательствам и психологическому давлению со стороны главы поселка, которого они считали близким другом, передаёт BaigeNews.kz.

Родители пострадавшей — бывшие сотрудники органов внутренних дел с более чем 25-летним стажем. В своём публичном обращении они рассказали, что Н. был другом семьи и с 2023 года занимал должность акима в поселке Акшатау. Он предложил трудоустроить их дочь по государственной программе "С дипломом в село", пообещав подъемные и служебное жилье. Семья согласилась, не подозревая, чем всё это обернется.

По словам матери девушки, в феврале 2024 года дочь призналась, что беременна. Состоялось знакомство с её молодым человеком, но вскоре аким сообщил семье, что у парня есть судимость и долги. После этого девушка, находясь в шоковом состоянии, отказалась от свадьбы. Стресс привёл к осложнениям — в больнице ей сделали аборт на 10-й неделе беременности.

Позже, по словам родственников, девушка призналась братьям, что в январе 2024 года аким впервые над ней надругался. Он настоял на том, чтобы переночевать в её комнате, мотивируя это заботой о её безопасности. Ночью он вступил с ней в интимную связь без её согласия. После этого случаи сексуального насилия, по её словам, повторялись, а сам аким просил её молчать.

"Он пользовался её доверием и положением. Она стала замкнутой, её воля была подавлена", — заявили родители.

Они также рассказали, что Айтолкын начала брать кредиты — в том числе на смарт-часы, которые позже увидели на руке самого акима, и другие покупки, сделанные, как утверждают родители, в интересах чиновника. Общая сумма долгов превысила 1,6 миллиона тенге, часть из которых отец девушки выплатил сам.

Кульминацией стало событие 3 мая: по словам семьи, аким избил девушку в поселке. Она успела позвонить брату и попросить помощи. После этого семья обратилась в полицию, однако, как утверждают родители, правоохранительные органы тянули с задержанием. Аким был доставлен в отделение только вечером и, по их словам, находился там без наручников, свободно перемещаясь по зданию.

В пресс-службе Департамента Карагандинской области сообщили, что по заявлению 23-летней жительницы Шетского района возбуждено уголовное дело. В тот же день полицией подозреваемый был задержан и водворён в ИВС. По санкции суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.