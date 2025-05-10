В воскресенье, 11 мая, в Казахстане будет отмечаться один из самых трогательных праздников — День матерей. Он был официально учреждён в 2023 году и с тех пор отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. В канун праздника Министр культуры и информации РК Аида Балаева обратилась к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

"История празднования Дня матерей в мире насчитывает более 100 лет. На сегодняшний день практически во всех странах данный праздник получил официальный статус и празднуется на государственном уровне. Как отметил Глава Государства К.К. Токаев "Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Наши самые заветные ценности прочно связаны с понятиями "Мать – земля", "Родина – мать". Особое значение имеет народная мудрость "Отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию". Действительно, роль женщины в обществе многогранна - забота о семье и детях, воспитание нового поколения и участие в общественной жизни страны. Великие матери казахского народа, такие, как Умай ана, Домалак ана, Рабия Сұлтан бегим, Айганым, Зере, Улжан, являются яркими примерами того, как материнская любовь и поддержка формируют характер и судьбу великих личностей", — написала Аида Балаева в социальных сетях.

Она подчеркнула, что этот день посвящен тем, кто дарит нам жизнь, любовь и заботу.

"Мама —это целый мир, наполненный теплом, нежностью и безусловной любовью и поддержкой. Пусть этот день станет напоминанием о том, как важно ценить каждое мгновение, проведенное с нашими матерями. Пусть в ваших семьях всегда будет тепло и уютно. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия! — отметила Аида Балаева.

Глава министерства предложила казахстанцам в соцсетях написать посты благодарности своим мамам и опубликовать под общим хештегом #Анаға_құрмет.