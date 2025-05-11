В Норвегии торжественно открыли мемориал в честь трёх советских солдат, погибших здесь при попытке побега из нацистского лагеря в местечке Остад в марте 1945 года. Одним из этих солдат был Иван Поворознюк – уроженец Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

Мемориал расположился в коммуне Вествогёй на Лофотенских островах. Он создан по инициативе группы под руководством местного жителя Пер-Коре Холдала при активном участии посольства Казахстана в Норвегии.

В церемонии открытия мемориала приняли участие руководство местных властей, представители общественности, посол Казахстана в Норвегии Адиль Турсунов, а также родственница погибшего казахстанского солдата – Лариса Кушнарёва.

Это событие стало ещё одним свидетельством дружбы между народами двух стран.

Иван Поворознюк родился в 1921 году в селе Алешинка Введенского района Костанайской области. Его призвали в армию в апреле 1941 года. Он числился пропавшим без вести с марта 1942 года. Лишь спустя десятилетия благодаря усилиям норвежских исследователей и посольства Казахстана в Норвегии удалось установить его судьбу и место гибели.

В годы Второй мировой войны в концлагерях на территории оккупированной Норвегии погибло более 15 000 советских военнопленных. За последние годы посольством Казахстана были выявлены имена 74 казахстанских солдат, захороненных на территории Норвегии в 1941-1945 годы.