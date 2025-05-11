В Астане, Алматы и ряде областей РК введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются дожди, грозы, туманы, град, пожарная опасность и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

Туман окутает Астану.

В Атырауской области прогнозируются гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность.

Сильный дождь, гроза, град и ветер – в ЗКО.

Гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Акмолинской, Костанайской областях и ВКО.

В Улытау и Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Гроза и чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Павлодарской областях и Алматы.

Гроза, туман, ветер и высокая пожарная опасность – в области Абай, СКО и Жамбылской области.

Ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность прогнозируются в Актюбинской области.

Туман и высокая пожарная опасность – в Карагандинской области.

Гроза, град, туман, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Мангистау.