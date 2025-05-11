Грозы и туманы: штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана
Синоптики предупредили казахстанцев о резких погодных изменениях.
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В Астане, Алматы и ряде областей РК введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются дожди, грозы, туманы, град, пожарная опасность и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.
Туман окутает Астану.
В Атырауской области прогнозируются гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность.
Сильный дождь, гроза, град и ветер – в ЗКО.
Гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Акмолинской, Костанайской областях и ВКО.
В Улытау и Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.
Гроза и чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Павлодарской областях и Алматы.
Гроза, туман, ветер и высокая пожарная опасность – в области Абай, СКО и Жамбылской области.
Ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность прогнозируются в Актюбинской области.
Туман и высокая пожарная опасность – в Карагандинской области.
Гроза, град, туман, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Мангистау.
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