Для улучшения качества уборки улиц Семея планируется закупить около 60 новых единиц спецтехники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Это, в свою очередь, позволит создать около 100 новых рабочих мест, отметили в акимате.

"В настоящее время поставлено и запущено 10 единиц техники. Спецтехника предназначена для уборки снега зимой, полива дорог весной, летом и осенью, подметания улиц, пескоструйной обработки. Новая техника будет задействована в уборке всех микрорайонов и жилых комплексов, начиная с центральных улиц города", – сообщили в акимате.

Аким области Абай Берик Уали осмотрел новую коммунальную технику и отметил, что чистота города всегда в центре внимания.

"Поступало много нареканий от населения по поводу неубранных улиц. Поэтому мы активизировали работу в этом направлении. В ближайшее время увеличим количество спецтехники в областном центре. Улучшение облика города, поддержание чистоты требует ежедневной и систематической работы", – сказал глава региона.

Сообщалось, что в Семее планируют провести капитальный ремонт спортивных объектов и построить новые спорткомплексы.