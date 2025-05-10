Казселезащита проверила последствия землетрясения близ Алматы
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.
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Специалисты "Казселезащиты" МЧС РК провели мониторинг состояния рек, гидротехнических сооружений и опасных в отношении селей и оползней участков. Проверки прошли на фоне сейсмической активности, зафиксированной накануне на границе Казахстана и Кыргызстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Во время осмотра специалисты также обследовали объекты жизнеобеспечения — на наличие возможных повреждений и нарушений в работе.
"По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.
Напомним, подземные толчки были зафиксированы на границе Казахстана и Кыргызстана 10 мая в 20:35 по времени Астаны, в 35 километрах юго-западнее Алматы. Географические координаты эпицентра: 42.916° северной широты и 76.766° восточной долготы.
Расчётная интенсивность сейсмического события составила 2 балла в Алматы, Каскелене и селе Каргалы.
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