Казахстанские авиакомпании закупят более 50 новых самолетов

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Согласно сообщению министерства индустрии и инфраструктурного развития РК казахстанский парк воздушных судов до 2025 года пополнится на 51 единицу, передаёт BaigeNews.kz.

В этом году флот казахстанских авиакомпаний пополнился 10 новыми бортами. В частности, парк воздушных судов авиакомпании SCAT — пятью, Fly Arystan — тремя, Air Аstаnа — двумя самолетами. До конца года запланировано получение еще четырёх новых воздушных судов.

Ожидается, что обновление парка авиакомпаний позволит уменьшить количество задержек рейсов, увеличить провозную ёмкость, улучшить качество обслуживания пассажиров, расширить географию полётов казахстанских авиаперевозчиков.

По данным Бюро национальной статистики, воздушным транспортом было перевезено порядка девяти миллионов человек за 10 месяцев текущего года, что на 15,8% больше, чем в прошлом году. При этом доходы компаний от перевозок увеличились на 61,5%, до 485 миллионов 171 тысячи тенге.