Телескоп Назарбаев Университета астрофизической обсерватории Ассы-Тургень произвёл уникальное и новаторское наблюдение космического события, называемого Гамма-всплеском, передаёт BaigeNews.kz.

Произошло это в ночь на 28 марта.



"Гамма всплеск - это самые яркие электромагнитные события, происходящие во Вселенной. Несмотря на десятилетия усилий международного научного сообщества, их точная природа и параметры пока остаются неясными.

Казахстанские астрофизики первыми в мире зафиксировали гамма всплеск и получили самые ранние данные по световому послесвечению от 41 секунды до 30 минуты", - сообщили в министерстве науки.

В ведомстве уточнили, что телескоп NASA, находящийся на космической орбите, начал наблюдать за световым "автошоком" на 110 секунде после казахстанской обсерватории.

В отчёте сотрудники NASA подтвердили, что именно казахстанская обсерватория первая зафиксировала этот всплеск энергии.

"Уникальные данные с 41 секунды по 110 секунду всплеска есть только у отечественных астрофизиков. Известно, что следующий наземный телескоп одной из 14 обсерваторий, которые также вели наблюдения, смог начать следить за гамма-всплеском только на 30-й минуте после нашей обсерватории", - уточнили в министерстве.

Учёные пояснили уникальность явления.

"Гамма всплеск уникален тем, что произошёл на расстоянии пяти миллиардов световых лет. Предполагается, что разрушение пыли является причиной изменения цвета на самой ранней стадии гамма-всплеска. Для наблюдения за такими явлениями на ранней стадии требуется телескоп, который движется очень быстро и одновременно захватывает несколько длин волн", - рассказал научный сотрудник энергокосмической лаборатории Назарбаев Университета Тохтархан Комеш.

Лауреат Нобелевской премии, один из выдающихся астрофизиков и космологов Джордж Фицджеральд Смут III лично поздравил специалистов обсерватории Ассы-Тургень.

"Это большой шаг вперёд в наблюдательной науке. Важно признать, что это зависело не только от видения, финансирования и работы по изготовлению и установке автоматизированного телескопа и инструментальной системы, но и от высокого профессионализма команды. Впереди - самое интересное, обработка и анализ ценных данных", - отметил он.

Полученные данные теперь тщательно анализирует группа исследователей. Ожидается, что анализ прольёт свет на природу до конца не изученных гамма-всплесков.