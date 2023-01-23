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Сегодня, 10:22
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214Фото: prosports.kz
Казахстанская лыжница взяла бронзу на Универсиаде-2023
Казахстанская лыжница Ксения Шалыгина заняла третье место на Универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Она взяла бронзу в масс-старте на 15 километров свободным стилем.
Первой финишировала эстонка Мариэль Пуллес, а серебро завоевала американка Кендалл Крамер.
Для Шалыгиной это вторая медаль на Универсиаде. Ранее она выиграла бронзу в эстафете.
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