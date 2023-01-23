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prosports.kz Сегодня, 10:22
214
Сегодня, 10:22
214
Фото: prosports.kz

Казахстанская лыжница взяла бронзу на Универсиаде-2023

Казахстанская лыжница Ксения Шалыгина заняла третье место на Универсиаде-2023 в Лейк-Плэсиде (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Она взяла бронзу в масс-старте на 15 километров свободным стилем.

Первой финишировала эстонка Мариэль Пуллес, а серебро завоевала американка Кендалл Крамер.

Для Шалыгиной это вторая медаль на Универсиаде. Ранее она выиграла бронзу в эстафете.

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#Ксения Шалыгина #лыжница #Универсиада
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:22
214
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