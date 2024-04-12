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Казахстанская гольфистка одержала победу на турнире в США

Сегодня, 20:12
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Минтуризма и спорта РК Сегодня, 20:12
Сегодня, 20:12
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Фото: Минтуризма и спорта РК

Казахстанка Ривекка Джумагулова одержала победу на турнире BOBCAT Desert Classic в США, передаёт BaigeNews.kz.

Соревнования проходили с 8 по 10 апреля в штате Аризона в рамках чемпионата NCAA (Национальная студенческая атлетическая ассоциация США).

Казахстанская гольфистка победила в турнире с итоговым счетом - 12 (66-67-71).

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