Казахстанская гольфистка одержала победу на турнире в США
Сегодня, 20:12
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Сегодня, 20:12Сегодня, 20:12
138Фото: Минтуризма и спорта РК
Казахстанка Ривекка Джумагулова одержала победу на турнире BOBCAT Desert Classic в США, передаёт BaigeNews.kz.
Соревнования проходили с 8 по 10 апреля в штате Аризона в рамках чемпионата NCAA (Национальная студенческая атлетическая ассоциация США).
Казахстанская гольфистка победила в турнире с итоговым счетом - 12 (66-67-71).
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