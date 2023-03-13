Казахстанская федерация бокса озвучила свою позицию по бойкоту чемпионатов мира

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Вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов в интервью Youtube-каналу Khabar SPORT рассказал о решении относительно участия сборной Казахстана на предстоящих чемпионатах мира в Нью-Дели и Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Журналист спросил Кожамбетова о позиции Казахстанской федерации бокса в ситуации бойкота 20 стран мужского чемпионата мира, который должен пройти в Ташкенте.