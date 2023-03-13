main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Казахстанская федерация бокса озвучила свою позицию по бойкоту чемпионатов мира
Sports.kz Сегодня, 06:48
199
Сегодня, 06:48
199
Фото: Sports.kz

Казахстанская федерация бокса озвучила свою позицию по бойкоту чемпионатов мира

Вице-президент Казахстанской федерации бокса Азиз Кожамбетов в интервью Youtube-каналу Khabar SPORT рассказал о решении относительно участия сборной Казахстана на предстоящих чемпионатах мира в Нью-Дели и Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Журналист спросил Кожамбетова о позиции Казахстанской федерации бокса в ситуации бойкота 20 стран мужского чемпионата мира, который должен пройти в Ташкенте.

"В первый раз чемпионат мира по боксу проходит в Ташкенте. Конечно, это наша братская страна. В ринге мы конкуренты, но вне ринга мы общаемся. С одной стороны, думаю, надо поддержать и проводить такой чемпионат. И, тем более, со стороны Международного олимпийского комитета нет никаких ограничений. Вот эта группа создана, двадцать стран... Международный олимпийский комитет уже определил, какие турниры будут квалификационными: Летние Азиатские игры, после этого будет два общемировых лицензионных турнира. Один из них, кстати, мы хотим взять себе и провести в Казахстане", - ответил Азиз Кожамбетов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#бокс #чемпионат мира #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:48
199
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх