Казахстанская авиакомпания возобновит полёты в Чехию
Сегодня, 16:43
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Сегодня, 16:43Сегодня, 16:43
108Фото: baigenews.kz
Авиакомпания SCAT возобновляет авиасообщение между столицами Казахстана и Чехии. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК, передаёт BaigeNews.kz.
Ведомство ведёт работу по расширению географии полётов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.
"С 22 мая авиакомпания SCAT возобновляет авиасообщение по маршруту Астана – Прага. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа Boeing 737, который рассчитан на 186-189 пассажиров. Ожидается, что возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами", - сказано в сообщении пресс-службы министерства.
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