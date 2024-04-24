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Казахстанская авиакомпания возобновит полёты в Чехию

Сегодня, 16:43
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baigenews.kz Сегодня, 16:43
Сегодня, 16:43
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Фото: baigenews.kz

Авиакомпания SCAT возобновляет авиасообщение между столицами Казахстана и Чехии. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК, передаёт BaigeNews.kz.

Ведомство ведёт работу по расширению географии полётов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.

"С 22 мая авиакомпания SCAT возобновляет авиасообщение по маршруту Астана – Прага. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа Boeing 737, который рассчитан на 186-189 пассажиров. Ожидается, что возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами", - сказано в сообщении пресс-службы министерства.

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