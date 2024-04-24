Казахстанская авиакомпания возобновит полёты в Чехию

Авиакомпания SCAT возобновляет авиасообщение между столицами Казахстана и Чехии. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РК, передаёт BaigeNews.kz.

Ведомство ведёт работу по расширению географии полётов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутам.