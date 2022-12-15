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  • Казахстанке вместо пары обуви курьер доставил коробку с марихуаной
polisia.kz Сегодня, 23:30
45
Сегодня, 23:30
45
Фото: polisia.kz

Казахстанке вместо пары обуви курьер доставил коробку с марихуаной

Вместо купленной пары обуви курьер доставил жительнице области Абай коробку с марихуаной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

2 декабря на оперативный канал 102 Урджарского отдела полиции поступило сообщение от 59-летней женщины. Она рассказала, что 30 ноября заказала одну пару женской обуви, но полученная 2 декабря коробка была заполнена неизвестным ей веществом зелёного цвета.

Стражи порядка, прибыв по адресу, выяснили, что чуть позже с ней связался получатель коробки, и пояснил, что курьер перепутал посылки и доставил ему женскую обувь. Женщина договорилась с ним об обмене, а полицейские тем временем устроили засаду. Так, стражам порядка удалось по "горячим следам" задержать 34-летнего безработного жителя райцентра.

В ходе обыска дома злоумышленника изъяты четыре обмотанные скотчем коробки с веществом растительного происхождения и специфическим запахом, аналогичным тому, что находился в доставленной женщине посылке. Экспертиза показала, что неизвестным веществом оказалась высушенная марихуана весом 72,2 килограмма.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению сообщников злоумышленника. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС.

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#наркопреступность #марихуана #курьеры #обувь #наркотики
BaigeNews.kz
Сегодня, 23:30
45
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