Казахстанка завоевала золото на чемпионате мира по самбо

Впервые Казахстан завоевал золотую медаль в супертяжелой весовой категории на чемпионате мира по самбо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию спортивного и боевого самбо.

На чемпионате мира по самбо в Ереване казахстанская самбистка Арайлым Абенова в супертяжёлом весе одолела спортсменку из России Жанар Кусанову со счетом 6:0. До этого Арайлым победила филлипинку Сидней Си (в одной четвёртой финала) и румынку Бланки Продан (в полуфинале).

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Отмечается, что Абенова впервые поднялась на самую высокую ступень пьедестала почёта среди казахстанских девушек в супертяжелом весе.

В 48-й чемпионате мира по самбо. завершился приняли участие спортсменов из 65 стран. Сборная Казахстана заняла третье место в общем зачете. У нас одна золотая медаль, две серебрянных и пять бронзовых. Опередили Казахстан в турнирной таблице Россия и Узбекистан.