Казахстанка завоевала "бронзу" этапа Кубка мира по фристайл-акробатике

Фото: Olympic.kz

Лидер команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова стала третьей на этапе Кубка мира в Руке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

За свое выступление спортсменка получила 80.04 балла. Это позволило ей финишировать с "бронзой".

Первое место заняла Даниэль Скотт (Австралия). Марион Тхенолт (Канада) стала второй.