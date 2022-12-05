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Olympic.kz Сегодня, 06:23
167
Сегодня, 06:23
167
Фото: Olympic.kz

Казахстанка завоевала "бронзу" этапа Кубка мира по фристайл-акробатике

Лидер команды Казахстана по фристайл-акробатике Жанбота Алдабергенова стала третьей на этапе Кубка мира в Руке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

За свое выступление спортсменка получила 80.04 балла. Это позволило ей финишировать с "бронзой".

Первое место заняла Даниэль Скотт (Австралия). Марион Тхенолт (Канада) стала второй.

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#спорт #Финляндия
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:23
167
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