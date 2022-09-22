Казахстанка завоевала "бронзу" чемпионата Азии по плаванию на открытой воде

Представительница команды Казахстана по плаванию на открытой воде Мария Федотова стала бронзовым призером чемпионата Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Она финишировала третьей на дистанции пять километров.
Первое место осталось за японкой Юкимой Мориямой. Второй была Ин Нип из Гонконга.
Казахстанки Диана Тасжанова и Ирина Архипова заняли пятое и седьмое места соответственно.
Чемпионат проходит в Самарканде (Узбекистан). В соревнованиях принимают участие представители 13 стран: Казахстана, Бангладеша, Китайского Тайбэя, Гонконга, Ирака, Японии, Индии, Омана, Таджикистана, Кувейта, Палестины, Ирана и Узбекистана.
Медали будут разыграны на дистанциях пять и 10 километров.
От Казахстана на старты поехали Виталий Худяков, Диана Тасжанова, Лев Черепанов, Галымжан Балабек, Ирина Архипова, Мария Федотова.