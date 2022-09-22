Казахстанка завоевала "бронзу" чемпионата Азии по плаванию на открытой воде

Представительница команды Казахстана по плаванию на открытой воде Мария Федотова стала бронзовым призером чемпионата Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Она финишировала третьей на дистанции пять километров.

Первое место осталось за японкой Юкимой Мориямой. Второй была Ин Нип из Гонконга.

Казахстанки Диана Тасжанова и Ирина Архипова заняли пятое и седьмое места соответственно.