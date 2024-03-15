Казахстанка успешно выступает в шоу "Голос"

34-летняя Инна Евтушенко из Казахстана участвует в проекте "Голос". Сегодня она успешно преодолела этап "поединков", передаёт BaigeNews.kz.

На слепых прослушиваниях к Инне, исполнившей песню "Круги на воде" группы "Слот", повернулась певица Полина Гагарина.

15 марта состоялся этап поединков. Из двух участниц Полина Гагарина выбрала Инну, представляющую город Балхаш.