Казахстанка успешно выступает в шоу "Голос"
Сегодня, 21:58
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Сегодня, 21:58Сегодня, 21:58
61Фото: скриншот видео
34-летняя Инна Евтушенко из Казахстана участвует в проекте "Голос". Сегодня она успешно преодолела этап "поединков", передаёт BaigeNews.kz.
На слепых прослушиваниях к Инне, исполнившей песню "Круги на воде" группы "Слот", повернулась певица Полина Гагарина.
15 марта состоялся этап поединков. Из двух участниц Полина Гагарина выбрала Инну, представляющую город Балхаш.
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