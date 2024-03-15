  • 15 Марта, 22:12
  • BAIGENEWS

Казахстанка успешно выступает в шоу "Голос"

Сегодня, 21:58
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скриншот видео Сегодня, 21:58
Сегодня, 21:58
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Фото: скриншот видео

34-летняя Инна Евтушенко из Казахстана участвует в проекте "Голос". Сегодня она успешно преодолела этап "поединков", передаёт BaigeNews.kz.

На слепых прослушиваниях к Инне, исполнившей песню "Круги на воде" группы "Слот", повернулась певица Полина Гагарина.

15 марта состоялся этап поединков. Из двух участниц Полина Гагарина выбрала Инну, представляющую город Балхаш.

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