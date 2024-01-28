Казахстанец застрял на несколько суток на Военно-Грузинской дороге

Очередь из большегрузов снова скопилась на территории Грузии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Военно-Грузинская дорога – единственный сухопутный путь, который связывает страну с Россией. Зимой он становится ловушкой для водителей грузовых авто.

Казахстан, Узбекистан, Армения, Турция выстроились в единой очереди из фур на территории Грузии. Это международная трасса по направлению к границе с Россией. И, как правило, зимой опасные отрезки этой дороги периодически перекрывают из-за погодных условий. Так, казахстанец Камал Сарыбаев, водитель большегрузов с 10-летним стажем, говорит, что один зимний рейс длится два месяца.

"Еду я из Стамбула, в Казахстан везу текстиль. Получается, что в Грузии нахожусь на Военно-Грузинской дороге уже пятые сутки. Стоять-то не тяжело, просто условий нет – например, туалета. Ещё постоянно приходится искать мусорки", — делится Камал Сарыбаев.

Мустафа Аллан родом из Турции, тоже везет груз в Казахстан. В прошлом году попал в неприятную ситуацию, так как больше месяца находился на территории Грузии и получил за это штраф.

"Я был здесь 32 дня. Мне выписали штраф – более 400 долларов. Полиция нас не пропускала, дорогу перегородила, а потом на таможне мне выписали штраф. Я же не по своей воле тут был, а мне сказали: оплати штраф, только потом поедешь. Возникает много проблем: сами удерживают, потом за это берут деньги", — сетует Мустафа Аллан.

Строительство новой дороги с мостами и туннелями, что позволит передвигаться в непогоду и сократит время в пути, планируют завершить в этом году. Ну, а пока водители с волнением следят за погодой. Например, сейчас Военно-Грузинская дорога закрыта для всех типов машин. Пробка образовалась на протяжении более 30 километров. Также действуют ограничения ещё на нескольких трассах страны из-за опасности схода лавин, плохой видимости и снегопада.