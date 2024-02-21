Казахстанец вырастил 30 тысяч тюльпанов к 8 марта

Житель области Жетысу вырастил к Международному женскому дню почти 30 тысяч голландских тюльпанов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Житель Сарканского района Бауыржан Булегенов — промышленный альпинист, в свободное от основной работы время он решил заняться товарным выращиванием тюльпанов прямо у себя в огороде. Выращивает тюльпаны впервые, в дело он вложил около шести миллионов тенге.

"Я подумал, зачем тюльпаны завозить издалека, ведь они и у нас могут отлично расти. При этом транспортировка значительно сказывается как на цене, так и на качестве этого нежного цветка", — отмечает начинающий цветовод.

Бауыржан рассказывает, что на территории своего огорода построил теплицу (общая площадь – 110 квадратных метров), закупил луковицы голландских тюльпанов.

"Посадил около 30 тысяч луковиц 14 разных сортов. 4-5 из них – ранние сорта, которые сейчас уже обильно цветут. Бутоны, цветы помещаю на хранение, как положено по технологическому стандарту. (...) В целом культивирование цветов, тем более в тепличных условиях, требует особых усилий и ухода. Кроме соблюдения температурного режима, важен уровень влажности и много других нюансов. Все эти особенности цветочного дела я постепенно освоил, теперь мне важно налаживать деловые контакты для реализации продукции", — говорит предприниматель.

Бауыржану помогает супруга Рания. Если дело пойдёт, то в следующем году он намерен увеличить площадь посадки тюльпанов.

Фото: акимат области Жетысу