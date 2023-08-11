Казахстанец в день рождения Абая возил людей бесплатно

Житель Шымкента Есбол Ордабеков по случаю дня рождения великого казахского поэта Абая Кунанбаева возил людей по городу бесплатно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Бесплатной поездка была при условии, если пассажир знает хотя бы одно из слов назидания Абая.

"В день великого Абая я решил сделать свой челлендж. Значит, я подвожу жителей Шымкента бесплатно, если они расскажут хотя бы одно назидание Абая, а их в целом 45. С утра было около 17 пассажиров, из них только 10 смогли рассказать. Статистика, конечно, так себе. Хотелось бы, чтобы было побольше, так как в назиданиях Абая кроется большой смысл", — говорит Есбол.

День рождения Абая (10 августа 1845 года) официально стал праздничной датой в Казахстане в соответствии с постановлением правительства Казахстана от 4 августа 2020 года.