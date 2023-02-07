Пострадавших и погибших казахстанцев в Турции нет - МИД РК

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Во время природных бедствий в Турции ни один гражданин Казахстана не пострадал. Об этом рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров в ходе специального брифинга о землетрясении в Турции, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Как известно, вчера в ряде провинций Турции и Сирии произошли сильные землетрясения. Число жертв, к сожалению, продолжает расти, множество людей остаются под завалами. Сейчас нашими дипломатами в Турции ведётся работа по установлению связи по установлению связи с гражданами Казахстана, находящимися в этой стране. Были разосланы соответствующие информационные сообщения среди студентов. К работе также подключены почётные консулы Казахстана в провинциях Мерсин и Конья для помощи и координации. Почётный консул, гражданин Турции Ахмет Будан обеспечил проживание в гостинице 25 гражданам Казахстана, в том числе 19 студентам. Сегодня эти 19 казахстанских студентов с помощью почётного консула были доставлены в Анкару, откуда они вечером вылетят в Казахстан рейсом Анкара - Астана", - сообщил он.

Также почётный консул в городе Конья обеспечил содействие в перемещении из Аданы в Стамбул 12 казахстанским студентам. Стоит отметить, что дипломаты в Турции находятся на постоянной связи с управлением по ЧС Турции. До настоящего времени пострадавших или погибших казахстанцев в списках не значится.