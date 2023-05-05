Казахстанец победил олимпийского чемпиона на ЧМ по боксу в Ташкенте

Фото: olympic.kz

Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев провёл первый бой на чемпионате мира-2023 в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев сразился с российским супертяжем Алексеем Дроновым и победил его раздельным решением судей, при этом в третьем раунде соперник казахстанца побывал в нокдауне.

Таким образом Камшыбек Кункабаев вышел в следующую стадию турнира.